Marie Louise CORENTHIN

Apres une expérience dans le milieu de l'évènementiel et l'organisation de prestations d'accueil, je me suis redirigée vers le suivi commercial y attenant.

Apres avoir pris en charge le suivi clientèle dans le milieu de l'automobile, j'ai participé à l'élaboration de projets d'achat ou de revente, du montage de plans de financement et même du suivi après vente auprès de mes clients.

Aujourd'hui, force de vente dans le secteur de la formation, j'apporte du conseil et je rédige des propositions commerciales adaptées.



Mes compétences :

Ressources humaines

Administratif et technique

Bureautique

Promotion des ventes

Gestion de la relation client