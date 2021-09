Marie LUCAS

Psychologue clinicienne en libéral par passion et par vocation, je reçois des enfants, adolescents, jeunes adultes et familles, pour des suivis de type thérapies brèves intégratives psycho-corporelles.

Je suis spécialisée également en bilans psychologiques.



Pour voir plus en détails comment j'accompagne les enfants et adolescents et pourrai vous accompagner :

Ma pratique s’axe particulièrement vers les enfants et adolescents souffrant de difficultés et voulant apprendre à :

- faire face à leurs peurs, être moins timides,

- gérer le stress face aux examens

- résoudre un traumatisme,

- savoir se séparer en toute sécurité

-développer attention, concentration et mémoire

-retrouver la motivation face aux apprentissages

- avoir de meilleures relations à l'école, en famille,

- développer leur estime d'eux mêmes,

-sortir de la dépression et sourire à la vie

- être plus calme, affirmé et non plus agressif

-bien s'endormir



et pour les parents :

-comment concilier amour et autorité, crise d'ado et caprices infantiles?

-comment gérer vie professionnelle et vie de famille dans la joie et le calme, sans pression ni cris ?

-comment aider les enfants à se développer au mieux lors d'un divorce... ?



Divers outils sont utilisés, issus et inspirés de :

-l'Hypnose Ericksonienne

-la psychanalyse,( jeu,dessin)

- la méthode Vittoz,

-la sophrologie,

-la méthode de Bernadette Lemoine,

-les Thérapies Cognitivo Comportementales

-l'EMDR...



En lien avec la famille, le travail se fait avec la participation consciente et libre de l’enfant et de l’adolescent, pour l’amener, à son rythme, à trouver en lui les ressources nécessaires pour faire face aux difficultés et avancer librement sur la route de sa vie qu’il crée chaque jour.







Mes compétences :

Psychologie

Développement personnel

Psychanalyse

Psychothérapie

Bilan psychologique

Gérontologie

Animation de groupes

gestion du stress

Soutien à la parentalité

Informatique