Marie-Luce COUDRAY (COUDRAY)

J'évolue dans le monde du livre depuis plus de trente ans. Un métier que j'ai choisi pour pouvoir transmettre et partager mes lectures.

Mon parcours ma permis dappréhender toutes les facettes du métier avec une expertise plus pointue en matière d'organisation dévénements littéraires, de gestion et de direction d'équipe.

Jai pu mettre en œuvre mes différentes missions grâce à mes capacités dorganisation, de leadership, mon dynamisme, ma curiosité et ma capacité à créer un réseau.

Mes domaines d'activités:

#organisation de rencontres littéraires

#création d'animation site web

#relations clients

#gestion

#vente aux collectivités

#marchés publics