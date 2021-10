Marie-Maï VASSEUR

Actuellement chargée de l'ingénierie pédagogique pour Need for School, je prends plaisir à coordonner les étudiants, afin qu'ils se sentent au mieux au sein de leur formation. Je participe également à la recherche de partenaires pour l'école, tout en gérant une partie de la communication interne et externe.



J'aurais plaisir à échanger avec vous sur mon rôle pour Need for School, ainsi que sur nos possibilités de travailler ensemble. Enfin, je suis ouverte à tout dialogue concernant l'univers de l'entrepreneuriat et du digital.