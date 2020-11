Marie MAYGNAN

Souhaitant travailler dans le secteur du marketing digital et de la communication, je suis actuellement à la recherche dun stage de 4 à 6 mois à partir de janvier 2021.



Jai acquis de lexpérience dans ce domaine par mon premier stage en 2019 dans une agence de communication, Blue Com, dans laquelle jai eu loccasion de développer mes compétences en logiciels de montage, et en organisation en tant quassistante chef de projet.

Mon second stage, en tant que Chef de Projet Marketing chez Netino by Webhelp, a également été très instructif et m'a permis de me retrouver au centre de la stratégie marketing d'une entreprise active à l'international.

Mon expérience prend aussi en compte mon poste de responsable communication dans mon association Blackn Cook au sein de lEDHEC.



Avec mes stages, jai acquis certaines aptitudes comme :

- Adaptation au sein dune nouvelle équipe

- Création de site web, création de compte sur Réseaux Sociaux

- Suivi total dévènements, le forum AGCO, jusquà sa mise en place

- Contact avec les clients, au téléphone, en direct, par email

- Community management, gestion complète des réseaux sociaux d'entreprise

- Rédaction d'articles

- Communication interne à l'entreprise

- Veille média



Jai acquis des compétences complémentaires avec mon association comme :

- La gestion dune équipe de 5 personnes

- Lutilisation des logiciels de montage, comme Photoshop, Illustrator et Première pro

- La formation des membres en communication

- La gestion des réseaux sociaux, comme Instagram, Facebook, LinkedIn