Marie MÉJEAN

Chimie Analytique :

Chromatographie : LC, GC, SFC Analytique/Préparative

Préparation déchantillons : extraction/purification off-line, SPE on-line

Spectrométrie de masse :

Analyseurs : TQ (Quantification), Q-TOF (Caractérisation)

Sources : ESI, APCI, APPI, ICP

Optimisation des conditions expérimentales, analyses structurales MS-MS

Grand instrument : Expérimentation au synchrotron SOLEIL sur la ligne DISCO

Couplage VUV - APPI - QTOF



Management :

Gestion projet scientifique

Gestion de laboratoire : instruments, commande de produits, maintenance, SAV

Encadrement de techniciens et stagiaires



Communication :

Ecrite

Rapports danalyse, rédaction de procédures de validation équipements

Posters scientifiques (ASMS, EuroFed Lipids)

Rédaction de publications (journaux internationaux à comité de lecture)

Chromatographia, 2013, 76, 1097. DOI : 10.1007/s10337-013-2508-5

Eur.J.Mass.Spectrom., 2014, 20, 403. DOI : 10.1255/ejms.1291



Orale

Présentations , congrès (SFSM, SFC Green Chemistry)



Avec les clients / constructeurs dinstruments



Autres compétences:

Logiciels bureautique et scientifiques : Pack Office, Origin, Chemdraw

Logiciels de pilotage et retraitement : Chemstation et Mass Hunter (Agilent), Chromeleon (Dionex), Mass Lynx (Waters), Plasmalab (ThermoFisher)

Anglais Bonne maîtrise / Italien : Notions

Volontariat à la ferme WOOF UK, Wakefield (2 mois, Angleterre)



Mes compétences :

Maintenance Instrumentale

Spectrométrie de masse

Chromatographie HPLC, GC, SFC

Chimie Analytique et préparative

Rédaction scientifique