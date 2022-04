Agathe WIECZORKIEWICZ

Bonjour !

Graphiste freelance à Montpellier depuis 2013, je suis spécialisée dans le print, la création d’identité visuelle et de logos. J’interviens dans le cadre de missions en télétravail soit en relation directe avec les clients soit en sous-traitance pour des agences de communication. Vous pouvez retrouver mes projets sur le siteArray.



Pour la petite histoire, j’ai obtenu un master en biologie végétale puis je me suis réorientée vers les arts graphiques. J’ai effectué une formation de designer graphique de 3 ans pour pouvoir me lancer comme graphiste en auto-entrepreneur.



Je suis disponible pour réaliser vos projets où je pourrais mettre à votre disposition toute ma créativité et mes compétences techniques, n’hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Conception graphique

Cartes de visites

Communication visuelle

Logos

Design graphique

Identité visuelle