Marie MUCK

MANPOWER CONSEIL RECRUTEMENT est le cabinet de recrutement du groupe Manpower. Avec 10.000 recrutements gérés par an, 50 cabinets en France et 250 Consultants au niveau national, nous mettons notre savoir-faire à votre disposition.



Nos solutions permettent aujourd'hui de recruter et d'évaluer des candidats à plusieurs niveaux : savoir-être (assessment, test de personnalité...), connaissances (tests métiers, langues, informatiques, techniques, etc.), potentiels, compétences comportementales, motivations, etc.



Consultante en Recrutement basée à Molsheim (67), j'interviens sur les bassins d'emplois d'Obernai, Molsheim, Wasselonne et Saverne. Avec un parcours RH riche et divers, je m’occupe chez Manpower Conseil Recrutement d’accompagner mes clients sur leurs enjeux et notamment d’identifier les candidats sur le bassin d’emploi. Formée et certifiée à Skill Explorer et à la conduite d’entretiens structurés basés sur les méthodes STAR, je suis une professionnelle de l’évaluation et du recrutement. Je suis également référente de l'agence de Molsheim sur le sujet des travailleurs handicapés.



Mes compétences :

Ressources humaines

Accompagnement RH

Recrutement

Recrutement cadres

Externalisation

Développement RH

Conseil en recrutement

Gestion des compétences

Sourcing

Assessment