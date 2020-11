Marie-Pierre LABORIE

Contrôleur de gestion

Expertise et maîtrise du compte d'exploitation, expérience des clôtures comptables, connaissance avérée de la comptabilité générale & analytique, bonne connaissance du fonctionnement de l'entreprise.



Au travers de mon parcours professionnel, riche de plus de 25 ans, en tant que contrôleur de gestion, j'ai toujours fait preuve de dynamisme, de curiosité et de rigueur. Avec le sens de l'organisation, de l'initiative, le goût pour le travail en équipe et une sensibilité au respect des délais.

A la recherche d'une nouvelle expérience en contrôle de gestion pour relever de nouveaux défis.