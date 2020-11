Marie-Pierre LEBLANC

Facilitatrice de l'organisation en interaction avec les tiers et en interne pour appuyer les équipes.

30 ans d'expérience en Assistanat de Direction et/ou en Gestionnaire Facturation, je suis prête à relever un nouveau défi et devenir votre prochaine collaboratrice.

J'aime particulièrement travailler avec les équipes opérationnelles, en ayant toujours à coeur de fluidifier les relations et le travail collectif.



Mes compétences :

Facturation

Gestion de contrats

Travail d'équipe

Microsoft Excel

Microsoft Word