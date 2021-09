Marie-Pierre NICAUD-DELVAL

De formation informatique de gestion initialement, j'ai très vite évolué dans le domaine du progiciel de Paie/RH.

Ceci me donne une double compétence technique et fonctionnelle.

A ce titre, j'ai implanté des systèmes de paie dans de nombreuses entreprises de toutes tailles et dans de nombreux secteurs d'activité.

Il y a quelques années, j'ai du interrompre mon activité professionnelle pour suivre mon conjoint expatrié aux USA, expérience fort enrichissante sur le plan humain , qui m'a apporté beaucoup.



Mes compétences :

Conseil

Paie

SIRH