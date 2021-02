Marie ROGER

Accompagner les femmes, les hommes, les couples sur ce chemin quest la grossesse et la parentalité. Partager ce chemin pendant un temps en respectant leur rythme, leurs choix. Partager leur histoire, leur vie, leurs peurs. Être présenteà leurs côtés

Jai fait ce choix, à laube de mes 40 ans. Une prise de conscience de ce quétait ma vie professionnelle, une remise en question totale et une vraie introspection qui mont amenée à réaliser ce virage à 360°.

LAccompagnement Périnatal est une profession récente, basée sur une formation délivrée par le CeFAP de Bordeaux, seul centre de formation dans le domaine de la périnatalité à avoir obtenu une reconnaissance officielle au niveau national.

La grossesse, laccouchement et la période post natale sont des moments précieux, intimes et uniques dans une vie. La naissance dun bébé chamboule, bouscule. Ce pour quoi on peut être amenés à choisir un accompagnement spécifique.

Un accompagnement professionnel dans un cadre sécurisant et bienveillant pour faire de ce chamboulement un joli moment de vie, en toute sérénité...

Plus d'informations sur : http://www.mon-accompagnement-perinatal.com/



