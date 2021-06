Marie Rose. F. QUERU

De formation universitaire, en sciences sociales, mon parcours professionnel m'a amenée à pratiquer l'ensemble des activités RH dans divers secteurs (banque, technologies, industrie et organismes de sante prévoyance).

Je conseille les managers dans l'optimisation des ressources en recrutement et recherche de meilleures pratiques : stratégie RH, sourcing, cartographie des compétences, gestion des hauts potentiels, entretiens et formation.



Entre deux missions, j'accompagne des cadres selon leur problématique : réussir l'intégration dans une nouvelle fonction, bâtir un projet professionnel, (d'évolution ou de changement d'orientation).

Bilan de Compétences, (agrée Fongecif et AFDAS), aide à la VAE.



Et aussi :

Enseignante dans une école de futurs DRH.

Bénévole dans une Association "Force Femmes"

Membre de l'ANDRH



Mes compétences :

Ressources humaines