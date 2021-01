Marie SOLANS

Assistante commerciale en immobilier et responsable location avec 4 ans d'expérience, issue d'une formation en logistique, j'ai bénéficié d'une formation au sein d'une grande enseigne et développé mes compétences: négociation, accueil, découverte et réalisation de projets vendeur/acquéreur/bailleur/locataire. Mon réseau personnel, mon relationnel client ainsi que ma passion dans le domaine de l'immobilier m'ont permis de dépasser mes objectifs.

Je suis autonome, rigoureuse et organisée; j'aime les challenges et le travail en équipe.



Mes compétences :

Gestion d'un parc locatif

Accueil client

Gestion administrative

Droit immobilier

Gestion d'une aire commerciale

Gestion flux de transport

Informatique: pack office