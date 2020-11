Pablo Cuesta-Sauto



Titulaire d'un master en Sciences Humaines et Sociale obtenu en 2010, je souhaite mettre à profit mes compétences acquises à la fois sur le plan théorique et pratique dans le monde des R.H, la relation client mais aussi dans le domaine commercial et du Management .



J'ai acquis à travers diverses fonctions au sein de structures comme une société de formation professionnel ou d'organismes publiques comme la Maison de l'Europe à Bordeaux(assistant manager, responsable d'équipe ect...) de solides bases dans la relation humaine au sein du travail. J'ai également développé un goût pour le management et les Ressources Humaines.





Actuellement en tant que chargé de recrutement sur la région des pyrénéennes atlantique d'ou je suis originaire, mon souhaite et d'évoluer professionnellement en tant que RRH.

Cela rend mon profil intéressant, ayant une maîtrise parfaite de l'Espagnol et de solide base en anglais.



Mes compétences :

Relations publiques

Recrutement

Réseaux sociaux

Informatique

Communication

Conseil rh

Sourcing

Project management

Développement durable

Droit du travail

Gestion de la relation client

Négociation commerciale

Relation client

Negociation

Gestion contrat travail

Developpement portefeille commercial