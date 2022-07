Marie-Sophie BARTHE (MARIE-SOPHIE BARTHE)

Après une carrière passionnante de 13 ans dans l'éducation, j'ai décidé d'élargir mon horizon en partant à l'étranger pour me reconvertir dans le commerce b2b.

J'ai créé ensuite mes formations digitales à partir de cette expérience de terrain et je les ai commercialisées sous ma marque. Je suis ainsi passée experte en marketing digital.



Actuellement, je suis à la recherche d'un poste de cadre dans le domaine de la formation ou du commerce et du service client.