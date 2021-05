Marie TALEUX

Lien vers mon site : marietaleux.fr



Tel un chat , je suis toujours à laffût des nouvelles pratiques, inspirations et astuces en graphisme et web design, bondissant habilement dun projet à lautre, du crayon à la souris, de la feuille à lécran et du café aux biscuits.

Même en cas de projet urgent ou de pénurie de bonbons, je sais rester opérationnelle.



Passionnée depuis toujours par lart et par les nouvelles technologies, cest tout naturellement que je me suis orientée vers des diplômes et des écoles de graphismes. Mon intérêt pour la technologie et la communication grandissant, le choix dun diplôme de Web designer était donc dans la suite logique de ma formation.



Aujourdhui une journée type, cest un mix de :

- Logiciels de graphisme et dintégration (Adobe, Brackets, Sketch, Google Web Designer, etc.)

- Création de charte graphique

- Vidéos

- HTML5

- CSS3