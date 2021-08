Marie Therese LAMY

Marie Thérèse Lamy

51 ans



Aujourd'hui, coach personnel, professionnel et de bien-être.



9 ans, en temps que responsable conseil en organisation et responsable en ressources humaines.

- Coaching individuel et collectif auprès de collaborateurs et managers

- Aide à la décision

- Développement de la politique RH



1 an en temps que Responsable d'un département Prestations, management de 20 consultants RH

- Développement des process de recrutement

- Mise en place d'une politique GPEC



3 ans en temps que Responsable d'une agence dans un cabinet des Ressources Humaines: management d'une équipe de 6 collaborateurs

- Recrutement

- accompagnement des collaborateurs



12 ans d'expérience dans l'accompagnement de personnes en difficulté personnelle et professionnelle:

- Coaching de recherche et d'intégration: maintenir la dynamique de recherche d'emploi et suivre l'intégration dans la société

- Coaching professionnel : bilans professionnels

- Missions d'encadrement et de formation: sessions de gestion des conflits, animations d'échanges et d'analyses des pratiques professionnelles dans les secteurs de l'animation de du social.







Mes compétences :

Sur le volet RH

- Accompagnement des managers

- Accompagnement au changement

- Gestion des situations de souffrance au travail