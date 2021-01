Je suis une mère de 2 enfants et grand-mère de 2 petits! La photo a toujours été ma passion, et les années passant, je me suis mise derrière le camescope !!

Mon mentor aurait dû être Jean-Marie Perrier, qui était quelqu'un que j'ai toujours admiré



Mes compétences :

Photographe

Photographe amateur