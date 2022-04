Catherine MAGADOUX

Justifiant de 14 années d'expériences, j'ai pu acquérir diverses compétences et fait preuve d'une grande adaptabilité.



Compétences Techniques:

- Facturation Clients Fournisseurs.

- Litiges facturation.

- Gestion de la petite comptabilité dans le journal.

- Gestion de la paye.

- Etablissement des contrats.

- Conseil juridique.



Compétences Relationnelles et Organisationnelles:

- Accueil physique et téléphonique.

- Collaboration avec les différents services de l'entreprise.

- Organisation et animation de réunions.



