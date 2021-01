Marie-Thérèse VAISSIÈRE

Épanouie dans mon métier d'enseignante et formatrice, je cherche un poste dans le secteur sanitaire et social, sur tous types de formations ou autres propositions.



Mes compétences :

Agir de façon éthique et responsable

Concevoir et mettre en oeuvre un enseignement

Organiser le travail de groupe

Travail en équipe

STMS et culture générale

Se former et innover

Langue française (enseigner, communiquer)

Maîtrise des Tice

Evaluer les apprenants

Tenir compte de la diversité des apprenants

Traduction anglais français

Enseignement

Pédagogie

Français

Relationnel

Rigueur

Discr?tion

Fran�ais