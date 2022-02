Marie TISSOT

Imprégnée et attachée à la culture agricole, je souhaite investir mes compétences dans une structure impliquée dans le développement rural, sur un poste de terrain nécessitant de bonnes aptitudes relationnelles. Diplômée ingénieur agronome, mes expériences m'ont permises d'appréhender la diversité des exploitations agricoles et le nature des enjeux économiques, politiques et environnementaux qui façonnent l'agriculture.