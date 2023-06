Alexis-Noé BLAISE

Je suis actuellement en poste au sein du Pôle de compétitivité Nutrition Santé Longévité (NSL) à Lille, à l'interface entre les domaines de l'agroalimentaire/nutrition et biotech/santé.

Le rôle du Pôle est de fédérer et soutenir les acteurs de nos deux domaines d'action dans la conception, le développement et le financement des produits et procédés de demain visant les maladies de civilisation.

Je suis à l'écoute d'opportunités d'emplois.



Mes compétences :

Biotechnologies végétales

Biotechnologies

Fermentation

Veille technologique

Chimie verte

Travail en équipe

Biologie moléculaire