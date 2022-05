Marie VIDAL-MICHEL

Diplômée de Sciences-Po Paris et d'un IUT image et son, je suis spécialisée dans l'audiovisuel (production et réalisation de reportages, de films d'entreprise et de documentaires). Chef de projet chez Black Euphoria, je dirige des productions corporate. Mes dix années d'expérience en tant que directrice de production, journaliste reporter d'images, documentariste et monteuse me permettent d'avoir une bonne culture de la vie d'entreprise mais aussi une maîtrise étendue de l'ensemble du cycle de production audiovisuelle.



Mes compétences :

Documentaire

Journalisme

Production

Rédaction

Video

Video production