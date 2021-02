Marie VIDÉMONT

Diplomée de l'Ecole de broderie Lesage, je conçois des univers se déclinant sur de multiples supports : tissus, vêtements, cuir.

Graphiste freelance, je réalise aussi des illustrations que je transforme en broderie.



Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir une solide culture visuelle et une connaissance parfaite des exigences que supposent les publications Print et les techniques liées à la broderie.



Vous trouverez une sélection non exhaustive de mon travail à cette adresse

http://cargocollective.com/marievidemont



Mes compétences :

Créativité

Organisation

Précision

Artisanat

Adobe Photoshop CS6

Adobe InDesign CS6

Adobe Illustrator CS6

Identité visuelle