Ikuko TAKEDA

Travaillant depuis cinq ans en free-lance à Paris avec Agnès b., Promostyl et Sequoia, je souhaite maintenant enrichir et mettre mes expériences, à la disposition d’autres marques.



Au cours de mes expériences professionnelles, j’ai développé de nombreuses compétences:

• Conception, recherche de tendance, création des cahiers de tendance

• Proposition des matières et des gammes de couleurs

• Création et dessins des modèles

• Réalisation de papiers millimétrés, fiches techniques

• Réalisation de maquettes en coton

• Création de motifs

• Correction de prototypes à distance











Mes compétences :

Design