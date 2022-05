TOP !

Je suis diplômée du Groupe Sup de Co Montpellier Business School avec une spécialisation Digital Marketing et e-commerce.

J'ai habité en Martinique pendant 7 ans, puis suis partie en Pologne pendant un an en échange académique avant de m'installer à Paris.

J'ai effectué une année de césure en tant que Chargée de Communication et Marketing pour l'offre MyHOME domotique au sein du Groupe Legrand

J'ai poursuivi mon cursus en contrat d'apprentissage en septembre 2013 pour une durée de 15 mois en tant que chargée de communication pour la marque Glassolutions du groupe Saint-Gobain.

Cette période d'alternance a débouché sur un CDI au sein de la même entreprise.



Je suis curieuse, organisée, dynamique et rigoureuse

J'ai un bon relationnel et ai un fort intérêt pour la communication online et les réseaux sociaux.

Je suis je suis .... Marie Vignaud.



Mes compétences :

Dynamique

Force de proposition

Sens des responsbilités

Réactivité. Organisation

Charte graphique

Travail en équipe

Empathie et sens de l'écoute

Qualités relationnelles et de communication