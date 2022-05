Marie VIGNAU

Issue d’une famille anciennement productrice de Bas-Armagnac, et passionnée de vins et spiritueux, j’ai axé mes expériences professionnelles dans ce secteur et dans celui de l’agroalimentaire, à des postes de Marketing opérationnel et de représentation commerciale. Extrêmement curieuse et adaptative, je recherche des positions de Responsable Export ou Chef de Produit junior, dans ces industries et dans d'autres, dont la philosophie repose sur une stratégie de créativité et d'innovation, qualité et excellence, développement durable et international.



Depuis quatre ans, j’oriente stages et expériences professionnelles en développement de marque et marketing opérationnel, que ce soit sur le marché des vins et spiritueux hauts de gamme, dans des châteaux et maisons de vins en bordelais, comme LEDA (Laubade et Domaines Associés) ou dans la grande distribution en Trade-Marketing chez PANZANI. Lors de ma césure en 2010 chez PANZANI, j’ai acquis de solides compétences en termes de stratégie commerciale, d’analyse de marchés et de résultats en GD. Mon stage chez LEDA (Laubade Et Domaines Associés), à Bordeaux, en 2012 m’a formé au marketing direct sur le marché des vins et spiritueux par notamment la refonte de tous les outils PLV et communication pour les différentes firmes en Chine et à New-York, les partenaires de distribution et le pôle mécénat. Le VIE Brand Ambassador Benelux en 2013, fut une enrichissante expérience commerciale export qui complète mes expertises techniques et marketing. J’ai construit des partenariats avec les clients du distributeur The Nectar, par un appui commercial et technique, via des masterclass, activations promotionnelles, prospection active et suivi d’acteurs ciblés (grossistes, cavistes, restaurants étoilés et bars à cocktail …). De janvier à juillet 2014, l’expérience commerciale terrain au sein des équipes PERNOD RICARD BELGIQUE m’a donné l’occasion de pérenniser un réseau de clients stratégiques, en fonction du plan marketing global, tout en renforçant mon intérêt pour les problématiques export.



Forte d’une réelle expérience commerciale à l’export ainsi qu’en marketing, dotée d’un très bon relationnel et autonome, j’aime vivre dans un contexte international et travailler avec des interlocuteurs variés. Ayant étudié en Irlande en 2012, travaillé dans un vignoble australien (WA) en 2010, et aujourd’hui dans un contexte flamand, je parle couramment anglais et m’adapte très facilement.



Très créative, dynamique, indépendante et force de proposition, j’aime travailler en équipe, je possède un bon sens relationnel et une qualité d’adaptation que j’ai pu développer dans le cadre de ces missions.



Je me ferais un plaisir de discuter avec vous de potentielles opportunités à réaliser ensemble, en fonction de mon profil.





Mes compétences :

Qualité d'analyse/synthèse et de rédaction

Force de proposition et créativité

Export