Marie VILAIN

Dans le cadre de la gestion d'actifs de la société Poste Immo, filiale du Groupe La Poste, je m'occupe de la mise en oeuvre des opérations de cessions et d'acquisitions, dans le but de les réaliser aux meilleurs conditions de prix, de délais et de sécurité juridique.



En parallèlle et sur 2 ans en formation continue, je passe le Master 2 "Administration des entreprises" spécialité "Management des Organisations" (IAE d'Orléans), et ce dans le but d'acquérir une double compétence.



Mes compétences :

Droit

Finance