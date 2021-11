Stéphane MALET

Je suis agé de 53ans.



Après un parcours professionnel débutant à PARIS dans le domaine du logement social (principalement au sein du Groupe 3F), je suis arrivé sur NANTES en 1997 ou j'ai continué ma carrière dans le logement social et l'administration de biens en Immobilier d'Habitation.



En 1999, je rejoinds ATBG qui deviendra ADYAL spécialiste du Property Management ou j'occuperai successivement les postes de gestionnaire, Directeur d'agence de Nantes et Angers pour terminer directeur de gestion sur Paris au siège social de l'entreprise.



J'ai crée AVELIM en Janvier 2005 qui développe 65 70 % de son CA en Immobilier habitation et 35 à 30 % en Immobilier d'entreprise.



Mes compétences :

Copropriété

Gestionnaire

Immobilier

Immobilier tertiaire

Management

property management

syndic

Syndic de copropriété

Gestion

Gestion immobilière