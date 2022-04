Karine LE BERVET

Au cours de mon expérience professionnelle, j'ai pu acquérir diverses compétences professionnelles dans le secteur de l'immobilier :



- Gestion de copropriétés (suivi de la comptabilité, suivi administratif, suivi des travaux, préparation et tenue des assemblées générales) avec encadrement d'une petite équipe (assistant, comptable)

- Gestion locative (gestion, suivi technique, états des lieux)

- Transaction (neuf et ancien)

- Maîtrise d'ouvrage (suivi de chantier, levée des réserves)



Aujourd'hui, forte de mon expérience, je souhaiterais davantage me consacrer à l'encadrement d'un service en accompagnant et soutenant une équipe.



Mes compétences :

Immobilier