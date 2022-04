Christophe BLEUNVEN

Avec une double compétence en biologie et en informatique, je suis intéressé pour travailler avec des professionnels de tous les horizons et motivé par la résolution de nouveaux défis qui me permettront d' apprendre chaque jour.



Je suis actuellement Ingénieur Produit Qualité chez NOTOCORD, société spécialisée dans le développement de solutions informatiques pour la mesure et l'analyse automatique de signaux biologiques.



Mes différentes fonctions au sein de trois laboratoires m'ont permis d'acquérir les compétences en identification et caractérisation de nouvelles protéines. De la recherche de candidats potentiels par l'analyse bioinformatique jusqu'aux tests fonctionnels, en passant par le clonage, la production d'anticorps, la purification, et l'identification de partenaires, je maitrise l'ensemble des techniques nécessaires à la découverte de nouveaux effecteurs moléculaires de processus physio/pathologiques.



Une année de recherche sur les effecteurs moléculaires du transport de l'iode et quatre années sur le thème du couplage excitation-contraction m'ont permis d'acquérir des connaissances approfondies en électrophysiologie et en physiologie calcique.



Passionné par l'informatique, j'ai mis à profit mon temps libre durant mon service militaire (effectué à la Banque Alimentaire de Loire-Atlantique) pour suivre une formation en analyse programmation au CNAM de Nantes. J'ai pu ainsi acquérir des connaissances en algorithmique, programmation fonctionnelle, SQL, mais surtout découvrir le langage JAVA que je n'ai cessé d'utiliser depuis.



Animé du plaisir de partager mes connaissances, je me suis investi dans des cours d'initiation à la bio-informatique, la mise en place et l'animation de travaux pratiques de biochimie, ou l'encadrement d'un atelier de présentation d'articles scientifiques.