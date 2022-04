Carine SARTORI

Né de la volonté de 12 dirigeants du sud Loire, VALORE, est un Groupement d'Employeurs qui a pour ambition de mettre à disposition ses salariés sur des postes saisonniers ou à temps non complet.

Ainsi, deux mi-temps, chacun dans deux entreprises, permettent à VALORE de recruter un plein temps et donc de pérenniser les emplois sur un territoire.

D'activité multi-sectorielles, VALORE, dispose de compétences et recrute sur des postes aussi variés que;ingénieur qualité,ingénieur sécurité/environement, DRH, RRH, assistante de direction, comptable,chef d'atelier, ouvrier agricole, agent de maintenance, opérateur, agent d'entretien,agent de sécurité, jardinier....

Les entreprises peuvent adhérer à tout moment et ainsi pourvoir des postes en les partageant avec d'autres.

Recruter un expert,est souvent impossible pour des PME/TPE, grâce à la mutualisation ceci devient possible...

Stabiliser des effectifs lorsque l'activité économique est saisonnière est compliqué.En "maillant" les postes, VALORE,organise du temps plein,réduit la précarité et fidélise le personnel.

www.ge-valore.com



