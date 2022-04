Carine SARTORI

Ayant suivi un parcours assez complet à Spot Image (Accueil, assistante projets, responsable clientèle, valorisation de l'archive (SIG), Je parfais aujourd'hui mes connaissances en marketing/e marketing.



- > je définis, suis et évalue le plan Md annuel

- > j'élabore et réalise les campagnes de prospection, promotion, d'information pour la direction commerciale et d'une façon ponctuelle pour l'ensemble des service de l'entreprise quand il s'agit d'une cible commerciale (campagnes e-mailings):

> > analyse le besoin et la faisabilité de la demande

> > encadre le demandeur, détermine le plan d'action (déf de la cible, du support, des axes de com)

> > propose et établis une feuille de route

> > constitue la BDD (CRM Microsoft)

> > conseille le demandeur, cadre le message (accroches, techniques rédactionnelles) et la créa de la maquette, les traducteurs)

> > centralise toutes les informations et décide en fonction: de la validité des documents founis, des modifications à apporter, de la date d'envoi)

> > Monte les campagnes via campaign commander

> > Analyse les retours (tracking, comparatifs de campagnes, mise à jour de la BDD)

> > propose des pistes d'amélioration.



Autonomie, force de proposition et de décision, rigueur et méthode. Goût du travail en équipe

Anglais, espagnol.



Mes compétences :

BtoB

COMMERCE

Commerce international

Communication

Customer intelligence

Droit

dynamique

Fidélisation

International

Juridique

Marketing

Marketing direct

Média

Microsoft CRM

Musique

Natation

Nautisme

Peinture

Plan Media

Prospections

ROI

Satisfaction client