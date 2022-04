Alain DIART

Développeur par passion depuis 1996, la plupart du temps passé dans le domaine du web. Après une expérience significative sur plateforme Microsoft, je me suis concentré sur les technologies PHP. J'ai depuis le début de mon activité web travaillé sur des projets CMS qui ont fait tourner la plupart des sites de nos clients, avant de me consacrer plus récemment au développement (plugins et thèmes) sur plateforme WordPress. J'aime en particulier dans ces solutions modernes le fait qu'elles se concentrent sur l'ergonomie et la simplicité d'usage plus que sur la liste des features.



Je me suis associé en 2014 à Studio Goliath, une très chouette agence nantaise. Nous intervenons sur vos projets web et tous vos dispositifs digitaux avec le soucis du détail et du travail bien fait.



Specialties: Php, Symfony, WordPress



Mes compétences :

JavaScript

JQuery

Symfony

PHP

WordPress

Développement web

CSS

SQL

HTML5

Xamarin