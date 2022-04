Florence BURAIS

Née au bord de la mer, je bouillonne d’idée fraiches —bien canalisées !—.

Suite à un BTS communication visuelle et une licence multimédia, je suis webdesigner depuis presque 6 ans en webagency puis en agence 360° à Nantes.



Maîtrise des logiciels : Photoshop, Illustrator, In Design, Flash, Word, Power point, Dreamwever sur Mac et PC.

Connaissance du langage HTML/CSS et Actionscript.



Mes compétences :

Photoshop

Illustrator

InDesign

Flash

Webmaster

Web design

Création de site web

Graphisme

Web

Macromedia Flash

HTML

Cascading Style Sheets

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

ActionScript

Adobe After Effects

Motion design