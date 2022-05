Je suis pâtissier et je recherche un emploi même à l'étranger ouvert à toutes propositions.

Je maîtrise des pâtes à choux, biscuits, mousses, montage et finition des entremets, fonçage de tartes, fabrication de petits fours secs, macarons…

En chocolaterie, mise au point, trempage et moulage en manuel.