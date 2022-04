Florence BURRET

Comptabilité : Tenue de la comptabilité, déclarations fiscales, contrôle des comptes, relances clients, paiements fournisseurs, suivi de la trésorerie et préparation bilan.

Gestion commerciale : relation clientèle, établissement des devis jusqu'à la facturation.

Social : contrats de travail, paies, déclarations sociales, DADS.

Administratif : accueil téléphonique et physique, prise de RDV, classement.

Je connais de nombreux logiciels de comptabilité.

Mes qualités : sens de l'adaptation et du relationnel.

Je suis motivée et je m'investie dans mon travail.







Mes compétences :

Office