Sylvain LESEIGNEUR

Issu d'une filière principalement industrielle, dans des entreprises ayant axé leur développement à l'international, anglais courant et avec un bon niveau d'allemand, mes différentes expériences me permettent d'aborder et de maîtriser les interactions logistiques, ADV et commerciales.



Je propose ces compétences à des sociétés ouvertes à l'international ou souhaitant s'y lancer de façon pérenne.



Mes compétences :

Logistique

Management

Transport de marchandises

Commerce international

Administration des ventes

Export

Incoterm

Norme ISO 9001

5S

Amélioration continue

budgets

Ro-Ro

ISO 900X Standard

Customer Relationship Management