Antoine GALPY

Notre cœur de métier repose sur notre expertise en solution de téléphonie sur IP basée sur le logiciel libre Asterisk.



> > > Vous souhaitez renouveler votre solution de téléphonie ? Vous recherchez une solution adaptée à votre problématique d’entreprises et/ou de collectivités ?



Intégrateur partenaire de la solution Xivo, notre équipe s’appuie sur son savoir-faire pour vous accompagner dans la recherche d’une solution correspondant à vos attentes et vous propose :



[ + ] Etude & Conseil

Audit préalable

Ecoute et traduction de vos attentes en une Solution

[ + ] Vente

[ + ] Gestion et suivi de projet

Intégration, maintenance, courtage de la solution etc.



Vous bénéficiez ainsi :

[ + ] d’une solution complète

[ + ] d’une solution performante et évolutive

[ + ] d’une solution à coût maitrisé



> > > Vous êtes un centre d’appel ou vous disposez d’un centre d’appel en interne à la recherche d’une solution personnalisable, performante et innovante ?



Intégrateur partenaire de la solution Aheeva, nous vous proposons

[ + ] une solution basée sur Astérix

[ + ] une solution disposant d’un moteur d’appel puissant (prédictif, broadcast, progressif)

[ + ] une solution particulièrement économique



