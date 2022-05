Sabrina ECHAPPE

Formée au tourisme et à la médiation culturelle, j'ai depuis développé des compétences en graphismes et communication web :



- je propose des prestations dites "de production" : création graphique de sites Internet (HTML/CSS, CMS Wordpress), conception d'identités visuelles, logos, documents publicitaires et commerciaux.



- j'accompagne en conseil chacun de mes clients dans son projet de communication : stratégie, positionnement, aide à la rédaction, référencement...



- je me suis spécialisée dans la formation : 1) parce que je ne conçois pas mon métier sans échanges 2) pour répondre à un besoin d'autonomie croissant. Mon champs d'action va de la pratique des logiciels de PAO et Web, aux techniques de communication Web : rédactionnel, référencement, networking et webmarketing.



Dans ce métier, la veille est quotidienne : rien n'est acquis, tout est encore à apprendre.



Mes compétences :

HTML XHTML

Illustrator – Photoshop – indesign

Logo et documents imprimés pour les entrepris

Référencement internet

PAO

Réseaux sociaux

Graphisme

Communication

Conseil