Marie VINCENT

J'ai démarré en 2005 dans une entreprise fabricant du mobilier en série, qui réalisait 22 M€/an, dont 80% à l'export. Une dizaine de collections par an à faire vivre, pour ma part sur 3 pays européens, de la participation à la R&D, à la promotion des collections par le biais des outils print, web, organisation des salons internationaux, jusqu'au suivi commercial des produits et des clients.

Cette expérience fut extrêmement constructive aussi bien dans l'exécutif par le sens indispensable de la polyvalence, prise d'initiatives et endossage des responsabilités, que dans la stratégie par le lancement de collections, élaboration du positionnement et choix des supports promotionnels ainsi que dans le management par la gestion client, prestataires et assistants commerciaux.

Mes expériences récentes ont apporté avec cohérence une double compétence à mon parcours par la gestion du Web Marketing dont les missions sont la mise en valeur de l'offre en ligne, le recrutement et la fidélisation de clients, la création de compagnes emailings et la gestion des enjeux du Content Marketing via les réseaux sociaux et blogs.



Un tout qui me définit aujourd'hui, avec dynamisme, force de proposition et conviction, comme une Marketeuse stratégique produits, off et on-line.



Mes compétences :

Webmarketing

Marketing opérationnel

Marketing produit

Marketing stratégique