Marie-Virginie DE SALINS (LAMBERT)

Consultante en organisation et stratégie dans le secteur de la grande distribution, la distribution spécialisée et l'industrie (automobile, bâtiment).



Expériences dans les projets d'optimisation organisationnelles :

- Réorganisation de la Direction Développement Produit d'un acteur majeur de la grande distribution

- Réorganisation du réseau de distribution d'un acteur majeur de la peinture



Expériences dans l'optimisation de la relation / expérience client avant, pendant et après ventes:

- Mise en place d'un outils de CRM de gestion des opportunités de vente chez un leader de la construction automobile

- Optimisation de la relation client chez un acteur majeur des Telecom et notamment par la mise en place d'un Bilan annuel digital (sur Ipad) pour les clients "VIP" de l'enseigne

- Expérience de la gestion du service après vente sur une plateforme téléphonique d'un grand acteur industriel

- Gestion d'études de satisfaction et recommandations marketing pour un concessionnaire automobile



Expérience dans les études stratégiques:

- Etude stratégique et plan à 5 ans pour un acteur majeur de l'industrie du jouet



Expérience dans la mise en place d'une stratégie Pricing:

- Mise en place d'une stratégie et d'un outil Pricing chez un leader de la grande distribution



Expérience dans la supply chain:

- Optimisation de la gestion des stocks et analyse des prix des pièces détachées pour recommandations stratégiques chez un grand industriel en Chine



Mes compétences :

Project management

Gestion de projet

CRM

Études marketing

dynamique