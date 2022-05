Marie-Virginie VOLLMER

Après 23 années dans l'Education Nationale, où j'ai adoré inventer sans cesse des approches et des supports ludiques, créatifs, différents, je suis en congé de disponibilité à compter de septembre 2017 pour finaliser ma certification de coach professionnelle, et développer une activité indépendante de coaching individuel - coaching scolaire.



Pour me permettre de démarrer et d'assurer un revenu minimum, je cherche par ailleurs un emploi dans les secteurs de l'accompagnement, de la relation d'aide, de l'enseignement individuel, de l'accompagnement scolaire, mais aussi du tourisme, de la documentation, de l'insertion professionnelle... Dotée d'une forte capacité d'adaptation, très motivée, curieuse et ouverte, je me pense tout à fait apte à me glisser dans nombre de fonctions diverses.



Mes compétences :

Esprit d'initiative

Aisance relationelle

Communication orale

Adaptabilité

Coach de Vie

Coaching scolaire

Organisation

Veille documentaire