Véronick GUILBARD

GUILBARD

Véronick

55 ans

Mariée

4 enfants (26,23,17,13)



J'ai exercé diverses professions (salariée ou bénévole)

-Aujourd'hui, coach professionnelle certifiée (Master 2): spécialisée ados et jeunes adultes / coaching en entreprise.



-Députée suppléante de la 1ère circonscription du Val de Marne depuis 2017.



-Assitante de direction chez CERAMIS (CRM: prestations informatique) de 2013 à 2015

-Référente AFEP 94 depuis 2009 et AFEP 93 depuis 2020 (enfants à haut potentiel): sensibilisation, assistance, conseils et orientation des familles + Organisatrice et/ou Conférencière pour sensibilisation (AFEP: précocité, PEEP: motivation, harcèlement, violence, parentalité ...)

-Membre de la commission académique de Créteil sur la précocité depuis 2014.

-Enseignante (Anglais/Histoire-Géo-E.C) de 1983 à 1998)

-Présidente dassociations: PEEP (Parents d'élèves de l'enseignement publique) depuis 1990 dont 7 années de présidence de l'APESM (regroupement de 25 écoles élémentaires soit 6500 familles).

-Secretaire de l'APEL enseignement privé (2011-2012)

-SIAM activités pour enfants et adultes - animatrice sportive et dirigeante- (1980 à 1984)

-UFEP: Présidente, association pour fédérer des parents autour d'un projet sur le Haut Potentiel au collège (de 2012 à 2014)

- Cap Gazelles (Présidente) pour participer au Rallye Aicha des Gazelles (2007, 2009, 2010)

-Responsable de niveau et Animatrice KT (enfants du CE2 à la 6ème) de 2009 à 2012

-Animatrice des ateliers KT (ateliers créatifs) depuis 2014

-Animatrice de centres de vacances et de loisirs (France et Etranger de 1977 à 2000)

-Directrice de centres de vacances et de Loisirs (France et Etranger 1981 à 2000)

-APHP: employée aux écriture (frais de séjour : 08/1978)

-Vendeuse chez Monoprix (07/1978)



Profil:

-Intérêt pour les apprentissages quels qu'ils soient (j'aime apprendre)

-Aime le travail partagé ( mutualisation des compétences, sait tenir compte de l'avis des autres)

-Aime mettre en avant l'équipe plutôt que la personne

-Aime le travail professionnel (présentation, contenu ...)

-Accepte la critique constructive

-Sait tenir ses engagements

-respect de valeurs (altruisme, justice, équité, fiabilité, donner le meilleur dans les meilleurs conditions, audace)

- Autodidacte



Loisirs:

-Sorties culturelles: musées, théâtre, danse classique et comtemporaine ...)

-Sports: Ski, vélo, escalade et tennis

-Activités manuelles: bricolage, décoration, scrap, photo ...



Rallye AÏCHA des Gazelles 2007 ( vainqueur catégorie 1ère participation)

12ème au classement général.

Formation école du raid (orientation, navigation, manœuvres de force et préparation de véhicule); Perfectionnement pilotage 4X4 (conduite et notions techniques).

Nombreuses sorties 4X4 (France, Maroc, Tunisie, Portugal, Islande)

Mes motivations :

Partager des valeurs telles que SOLIDARITE, VOLONTE, DYNAMISME, AUDACE.

Fédérer des municipalités, des conseils généraux, des associations, des ENTREPRISES et des particuliers autour dun même projet.

Montrer quaudace et maîtrise ne sont pas incompatibles.

Soutien de la FMO (Fédération des Maladies Orphelines -2007 et 2009) dans son combat contre les 8000 maladies orphelines connues).

. Soutien à MAKE-A-WISH France dans son combat contre la maladie aux côtés des enfants (2010). Savoir et faire savoir que des adultes et des enfants luttent quotidiennement contre la maladie.

Montrer que lon peut être ensemble PORTEUR dESPOIR.

Une volonté de réussir en faisant de notre mieux et en allant au-delà de nos espérances.

Toujours apprendre pour progresser.

Faire honneur à nos sponsors sans qui le projet ne peut aboutir.

Montrer quune mère de famille, malgré tous les problèmes quune absence de 3 semaines peut engendrer, est capable de les anticiper pour une cause juste. « Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse ».

Des atouts :

Un véhicule MERCEDES, classe G.

Une connaissance du terrain (de nombreux séjours dans le

désert marocain, tunisien, libyen)

Une bonne maîtrise de la conduite 4X4.

Une bonne préparation physique (course à pied, tennis, piscine, stretching).

Une maîtrise de la navigation traditionnelle.



Mes compétences :

Audace

Détermination

Altruisme

Motivation

Organisation