Marie VOGELEISEN

Motivée, dynamique et toujours souriante, je sais être détendue mais aussi très sérieuse quand il le faut. Je sais prendre les devants et trouver des solutions rapidement, on dit de moi que je suis efficace et que je suis une personne sur qui l'on peut compter sans hésitation.

Avec un profil polyvalent, je saurais répondre à toutes sortes de missions, du marketing commercial à l'événementiel en passant par de l'administratif, je n'ai pas peur de faire de nouvelles choses et je recherche le changement.

Désireuse d'acquérir de nouvelles compétences, je suis à la recherche d'un challenge professionnel !



Mes compétences :

Publicité

Médias

Radio

Relations publiques

Communication

Rédaction

Équitation

Création

Relations presse

Communication interne