Titulaire d'un Master 2 en Valorisation du Patrimoine Culturel et Développement Local, j'ai été en charge de la programmation et de la coordination d'une manifestation littéraire d'envergure régionale de 2004 à 2007.



Depuis 2008, j'exerce la profession d'attachée de presse à Paris dans le secteur de l'édition (agence et maisons d'éditions).



Mes compétences :

autonome

Capacité d'écoute

Capacité d’écoute

Ecoute

grande capacité d'écoute

Médias

Organisée

Qualités relationnelles

Édition