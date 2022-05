Marie WEHRLE

Madame, Monsieur







Actuellement en première année d'une Licence Information et Communication, suite à l'obtention de mon baccalauréat économique et social, je souhaite me réorienter dans le cadre d'un BTS Management des Unités Commerciales.



Acceptée au sein de l'école PIGIER de Metz, et très intéressée par les nombreux métiers et débouchés qu'offre le commerce, je souhaite intégrer une formation qui allie théorie et pratique. De nature volontaire et dynamique, je désire intégrer votre entreprise, qui me permettrait de mettre en pratique mes connaissances par le biais du contrat de professionnalisation.



Souriante, ayant le sens du contact, je pourrais, grâce à votre entreprise, m'investir pleinement et mettre mes connaissances théoriques en pratique et à votre profit, à force d'enthousiasme, de motivation et de rigueur;



Autonome et sachant faire preuve d'esprit d initiative, je serai formée pour répondre a vos besoins spécifiques, et saurait intégrer une équipe pour mener à bien les diverses missions que vous serez amené à me confier.



Je reste à votre entière disposition pour vous apporter tout renseignements complémentaires.



Dans l'attente d'une réponse, qui je l'espère me sera favorable, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.



