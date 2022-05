Marie WINCKEL

J'ai eu mon baccalauréat général économique et social en 2005, ensuite je suis entrée à la faculté de Lorient en licence de langues étrangères appliquées. Période d'études durant laquelles je suis partie 2 fois en voyage Erasmus, en Allemagne et en Italie.

Actuellement je suis en formation CAP Esthétique par correspondance dans le centre Européen de Formation.

Je cherche toute sorte de contrat de travail dans le domaine de la mode par exemple la grande distribution en habillement (Kiabi, la Halle aux Vêtements) pour la mise en rayon ou encore la caisse, et également un stage en Esthétique afin de compléter ma formation pour la pratique.



Mes compétences :

Esthetique

Vente