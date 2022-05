Marie WINTER VICTOR

Après quatre années de formation aux Beaux Arts d'Orléans, j'ai réalisé des décors et peint sur différents supports, de la miniature au décor de scènes de théâtre avant de choisir le métier d'illustratrice.

j'ai réalisé plusieurs affiches pour la protection de l'environnement en outremer et depuis une trentaine d'années j'illustre régulièrement des livres et des albums documentaires pour la jeunesse.

Parallèlement à ce travail les voyages m'ont amenée à peindre en extérieur révélant une expression plus personnelle.

Il est maintenant possible de suivre ce parcours sur Facebook.



Mes compétences :

graphisme, rough, story board

création de décors

Illustration

Édition

Environnement

Peinture sur tout supports